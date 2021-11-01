«Сама виновата???» Адвокат возмутилась изнасилованием девушки в полиции
По словам Людмилы Айвар, преступления рядовых полицейских нередко покрывают их же начальники.
Полицейские часто чувствуют безнаказанность, поэтому совершают противоправные действия, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный адвокат, председатель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар. Так она прокомментировала инцидент, произошедший 11 августа в Москве с 21-летней студенткой Милославой Маляровой, которая вместе со своими друзьями была задержана сотрудниками МВД. По сообщениям девушки, сотрудник полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее. При этом предполагаемого виновника уволили задним числом, уголовное дело против него заведено не было. Пострадавшая заявила, что в возбуждении дела ей отказали, так как у нее не было очевидных увечий, и «она недостаточно сопротивлялась».
«У нас сотрудники полиции чувствуют себя суперменами, которым все дозволено и которые не должны отвечать за свои действия вне зависимости от того, законные они или нет. В борьбе с противоправными деяниями сами сотрудники полиции зачастую становятся преступниками. Мы видим нарушения со стороны сотрудников ФСИН, многочисленные случаи издевательств и преступлений против задержанных: грабежи, изнасилования, избиения. Покуда сама система не будет себя исправлять и заводить уголовные дела против полицейских, которые являются в большей части преступниками, чем те люди, которых они задерживают, до тех пор все это будет происходить. Не каждый потерпевший, находясь в испуганном состоянии или в шоке, может сопротивляться. Некоторые не сопротивляются только для того, чтобы им не наносили увечий. Но любой половой акт против воли потерпевшего, сопротивлялся ли он активно или только кричал: "Не надо! Не хочу", - это уже изнасилование. Половой акт должен быть добровольным. Я не думаю, что, когда девушку задержали и доставили в отделение, у нее вдруг возникло сумасшедшее сексуальное влечение к сотруднику полиции», - заявила Айвар.
Адвокат считает, что в данной ситуации система пытается «прикрыть свои грехи».
«Нечистоплотные, непорядочные, распущенные полицейские, от которых надо избавляться. Но нижний уровень – это только "пенка", а вот позволяют это начальники отделений полиции, министерств внутренних дел, которые не могут наладить свою работу. И чем больше будет выявляться таких преступлений на нижних уровнях, тем больше должны страдать и нести ответственность вышестоящие руководители, чего они очень сильно боятся, поэтому активно это все скрывают и пытаются переложить ответственность на беззащитного потерпевшего. Как у нас обычно говорят: "Сама виновата!" - отметила председатель общественной организации «За права женщин России».
Айвар считает, что сотрудника полиции, предположительно, совершившего изнасилование, специально уволили «задним числом», для того, чтобы показать, что он не имеет отношения к правоохранительным органам.
«Если в момент совершения преступления это уже был не полицейский, то почему в это время он находился в отделении полиции, осуществлял задержание, разгуливал с оружием? Он же уже не имел на это права, так как был уволен. Полиция белая и пушистая, а он негодяй, мерзавец, пусть несет ответственность. Но только всем всё понятно: зачем людей вводить в заблуждение вместо того, чтобы не брать на работу всякое отребье? Сколько случаев, когда во время чрезвычайных ситуаций, задержаний, обысков сотрудники полиции осуществляли преступления. И все закрывают на это глаза. И судьи им верят. Вот эти простые граждане, которым не натянуть на себя Конституцию, как защитный жилет, беззащитны. А полицейские у нас святые», - подчеркнула Айвар.
При этом она отметила, что каждый отдельный случай требует подробного рассмотрения.
«Нельзя сказать, что эта девушка очередная Диана Шурыгина или жертва. Здесь надо разбираться: она реальная жертва, или же это девушка, которая предложила полицейскому сексуальные услуги, чтобы он ее освободил? Но в каждом отделении полиции есть видеонаблюдение, поэтому если бы полицейский не совершал противоправных действий, то зачем его увольнять. Вообще правоохранитель в любом случае не может себе позволить такое, даже если девушка сама ему предложила, не имеет права, так как находится при исполнении должностных обязанностей. Если девушка совершила административное правонарушение, то он обязан ее задержать, чтобы она понесла ответственность. То есть, находясь при погонах, [нельзя] руководствоваться "хочу-не хочу". Есть закон, и в рамках этого закона надо действовать. Что касается наказания, то есть статья "Изнасилование", по ней обычно дают три-пять лет лишения свободы. Но сама система устроена таким образом, что очень легко уйти от ответственности. Вот если девушка соврала, ее могут привлечь за заведомо ложный донос, а это небольшое наказание: штраф 50-100 тысяч», - резюмировала адвокат.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала отдельной проблемой российских тюрем делегирование полномочий сотрудников администрации самим осужденным. Именно такой внутренний уклад провоцирует применение пыток.
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