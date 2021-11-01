«Сама виновата???» Адвокат возмутилась изнасилованием девушки в полиции

Адвокат считает, что в данной ситуации система пытается «прикрыть свои грехи».

«Нечистоплотные, непорядочные, распущенные полицейские, от которых надо избавляться. Но нижний уровень – это только "пенка", а вот позволяют это начальники отделений полиции, министерств внутренних дел, которые не могут наладить свою работу. И чем больше будет выявляться таких преступлений на нижних уровнях, тем больше должны страдать и нести ответственность вышестоящие руководители, чего они очень сильно боятся, поэтому активно это все скрывают и пытаются переложить ответственность на беззащитного потерпевшего. Как у нас обычно говорят: "Сама виновата!" - отметила председатель общественной организации «За права женщин России».

Айвар считает, что сотрудника полиции, предположительно, совершившего изнасилование, специально уволили «задним числом», для того, чтобы показать, что он не имеет отношения к правоохранительным органам.

«Если в момент совершения преступления это уже был не полицейский, то почему в это время он находился в отделении полиции, осуществлял задержание, разгуливал с оружием? Он же уже не имел на это права, так как был уволен. Полиция белая и пушистая, а он негодяй, мерзавец, пусть несет ответственность. Но только всем всё понятно: зачем людей вводить в заблуждение вместо того, чтобы не брать на работу всякое отребье? Сколько случаев, когда во время чрезвычайных ситуаций, задержаний, обысков сотрудники полиции осуществляли преступления. И все закрывают на это глаза. И судьи им верят. Вот эти простые граждане, которым не натянуть на себя Конституцию, как защитный жилет, беззащитны. А полицейские у нас святые», - подчеркнула Айвар.

При этом она отметила, что каждый отдельный случай требует подробного рассмотрения.

«Нельзя сказать, что эта девушка очередная Диана Шурыгина или жертва. Здесь надо разбираться: она реальная жертва, или же это девушка, которая предложила полицейскому сексуальные услуги, чтобы он ее освободил? Но в каждом отделении полиции есть видеонаблюдение, поэтому если бы полицейский не совершал противоправных действий, то зачем его увольнять. Вообще правоохранитель в любом случае не может себе позволить такое, даже если девушка сама ему предложила, не имеет права, так как находится при исполнении должностных обязанностей. Если девушка совершила административное правонарушение, то он обязан ее задержать, чтобы она понесла ответственность. То есть, находясь при погонах, [нельзя] руководствоваться "хочу-не хочу". Есть закон, и в рамках этого закона надо действовать. Что касается наказания, то есть статья "Изнасилование", по ней обычно дают три-пять лет лишения свободы. Но сама система устроена таким образом, что очень легко уйти от ответственности. Вот если девушка соврала, ее могут привлечь за заведомо ложный донос, а это небольшое наказание: штраф 50-100 тысяч», - резюмировала адвокат.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала отдельной проблемой российских тюрем делегирование полномочий сотрудников администрации самим осужденным. Именно такой внутренний уклад провоцирует применение пыток.

