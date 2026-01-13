«Как бы не загубили»: Что ждет аэропорт «Домодедово» после продажи
Стартовая цена на аэропорт «Домодедово» занижена на 20-30%, заявил НСН Виктор Горбачев.
Аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» ничего хорошего ему не сулит, так как, во-первых, сильно занижена цена, а во-вторых, новое руководство может его просто загубить. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Аэропорт «Домодедово», перешедший по решению суда в собственность государства, будет выставлен на торги, пишет РБК. Заявки будут приниматься с 13 января. Стартовая цена — 132 млрд рублей. Горбачев выразил свои опасения по поводу будущего воздушной гавани и порассуждал, кто мог бы его купить.
«Во-первых, цена низковата, потому что там инфраструктура довольно солидная. Цена занижена на 20-30%. И второе, как бы мы не загубили «Домодедово», потому что это один из ведущих аэропортов, и если он сейчас начнет идти с молотка, это ни к чему хорошему не приведет. Это смена руководителей, смена команды, а это произойдет, если придет новый хозяин. Кто из таких мощных компаний может предложить такие деньги? Может быть, это наш «Сбербанк», он вот тут как раз решил приобрести аэропорт Горно-Алтайска. Может, какие-то наши нефтяные компании, «Газпром». Я не знаю, дадут ли возможность нашим олигархам - Вексельбергам, Троценко и так далее. Но здесь круг ограничен. Таким путем просто можно загубить предприятие, выиграв какие-то копейки для государства», - отметил он.
Собеседник НСН не исключил, что после покупки аэропорта «Домодедово» там изменится ценовая политика, так как такие случаи уже были.
«Мы же не знаем, какую политику будут проводить. Например, после покупки аэропорта Ростова-на-Дону - «Платов», там моментально взлетели тарифы и ставки за обслуживание воздушных судов, а значит автоматически выросли и билеты», - подытожил он.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что владелец аэропорта «Внуково» сейчас является главным претендентом на покупку активов «Домодедово».
