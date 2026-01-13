Аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» ничего хорошего ему не сулит, так как, во-первых, сильно занижена цена, а во-вторых, новое руководство может его просто загубить. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Аэропорт «Домодедово», перешедший по решению суда в собственность государства, будет выставлен на торги, пишет РБК. Заявки будут приниматься с 13 января. Стартовая цена — 132 млрд рублей. Горбачев выразил свои опасения по поводу будущего воздушной гавани и порассуждал, кто мог бы его купить.