Лазейка Сбера: Как долго россияне смогут пополнять кошельки Steam

По словам собеседника НСН, поддержка сервиса может и не заметить, что российский банк предоставил пользователем возможность оплаты кошельков.

«Сложно сказать, есть ли поддержке Steam до этого дело, вопрос в массовости явления. Если это затронет часть клиентов какого-то банка, платежи будут небольшие в общей сумме - это может на длительное время остаться незамеченным. Но у нас есть и недоброжелатели, которые пишут в поддержку, сообщают о новой возможности, тогда на это реагируют. Здесь все непредсказуемо, это может прожить как несколько часов, так и месяцы. Остается пользоваться тем, что есть. Проблема в том, что на российские аккаунты многое купить нельзя, даже если есть деньги на кошельке. Поэтому люди переводят деньги, например, на казахстанские аккаунты», - подытожил Геллер.

В начале марта 2022 года сервис Steam отключил почти все способы оплаты для пользователей из России, оставив только PayPal и кошелек магазин.

Ранее сообщалось, что Steam ввел дополнительные правила по возврату покупок в своем цифровом магазине. В течение продолжительного времени оформить возврат можно было только в том случае, если с момента покупки прошло не более 14 дней, а пользователь провел в игре менее двух часов. Сервис не учитывал время, если тайтл находился в раннем доступе, чем пользовались некоторые игроки. Однако обновленные правила исключили подобную возможность, передает «Радиоточка НСН».

