Лазейка Сбера: Как долго россияне смогут пополнять кошельки Steam
Поддержка сервиса Steam может обратить внимание на новый способ оплаты кошельков для российских пользователей, если об этом сообщат зарубежные геймеры, сказал НСН Артем Геллер.
Сбер мог использовать относительно легальные схемы, чтобы предоставить российским пользователям возможности пополнять кошельки сервиса по продаже компьютерных игр Steam, сообщил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
В мобильном приложении Сбера снова появилась возможность пополнения баланса кошелька Steam. Переводы доступны без комиссии, геймеры, которые уже пользовались функцией, отмечают, что им было начислено больше денег, чем они отправили. Геллер заметил, что российские банки не впервые предлагают пользователям доступ к оплате зарубежных сервисов.
«Не знаю технологию, но такие вещи появляются не в первый и не в последний раз. Наши банки, не только Сбер, пользуются лазейками, чтобы дать своим пользователям возможность оплачивать те или иные сервисы. Часто это какие-то сложные финансовые схемы, которые как бы легальны. Скорее всего, это тот самый случай. Насколько я знаю, сервис нестабильно работает, у кого-то получается перевести деньги и положить их на счет, у кого-то не получается», - заявил он.
По словам собеседника НСН, поддержка сервиса может и не заметить, что российский банк предоставил пользователем возможность оплаты кошельков.
«Сложно сказать, есть ли поддержке Steam до этого дело, вопрос в массовости явления. Если это затронет часть клиентов какого-то банка, платежи будут небольшие в общей сумме - это может на длительное время остаться незамеченным. Но у нас есть и недоброжелатели, которые пишут в поддержку, сообщают о новой возможности, тогда на это реагируют. Здесь все непредсказуемо, это может прожить как несколько часов, так и месяцы. Остается пользоваться тем, что есть. Проблема в том, что на российские аккаунты многое купить нельзя, даже если есть деньги на кошельке. Поэтому люди переводят деньги, например, на казахстанские аккаунты», - подытожил Геллер.
В начале марта 2022 года сервис Steam отключил почти все способы оплаты для пользователей из России, оставив только PayPal и кошелек магазин.
Ранее сообщалось, что Steam ввел дополнительные правила по возврату покупок в своем цифровом магазине. В течение продолжительного времени оформить возврат можно было только в том случае, если с момента покупки прошло не более 14 дней, а пользователь провел в игре менее двух часов. Сервис не учитывал время, если тайтл находился в раннем доступе, чем пользовались некоторые игроки. Однако обновленные правила исключили подобную возможность, передает «Радиоточка НСН».
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