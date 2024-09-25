«Оплатить - это еще полбеды»: Перечислены способы пополнения счета в Steam
После того, как в марте 2022 года сервис Steam ограничил возможности оплаты для российских пользователей, геймеры научились обходить блокировку, заявил НСН Николай Скаржинский.
Сервис по продаже компьютерных игр Steam давно ограничивает действия российских пользователей, поэтому большинство игроков в качестве региона устанавливают в нем другие страны. Об этом в беседе с НСН рассказал учредитель АНО «Кафедра киберспорта» и генеральный директор компании-разработчика компьютерного программного обеспечения «ИОН» Николай Скаржинский.
В мобильном приложении Сбера снова стало доступно пополнение баланса кошелька Steam. Переводы доступны без комиссии, геймеры, которые уже воспользовались возможностью, отмечают, что им было начислено больше, чем они отправили. Однако Скаржинский отметил, что российские пользователи сервиса чаще используют для покупок в нем счета зарубежных банков.
«Сейчас пополняют кошелек Steam через специализированные сервисы. Также существует пополнение через скины, когда пользователи покупают игровые предметы, продают их в Steam, и средства оказываются на счете. Такой метод зачастую выгоднее, чем пополнение с комиссией через сервисы. Однако пополнить Steam - это полбеды, если там в качестве региона стоит Россия, вы не сможете зайти в аккаунт. Большинство игроков в качестве региона сегодня указывают Казахстан или Турцию для совершения покупок, соответственно и пополняют кошелек в валюте указанной страны через специализированные сервисы», - заявил он.
В начале марта 2022 года сервис Steam отключил почти все способы оплаты для пользователей из России, оставив только PayPal и кошелек магазин, напоминает «Радиоточка НСН».
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