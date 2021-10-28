Кафе и рестораны в Пензенской области приостановят работу в нерабочие дни

В документе говорится, что с 30 октября по 7 октября включительно приостанавливается доступ посетителей не только в рестораны, кафе и бары, но и в бани, сауны и бассейны. Также закрываются объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, а для похода в магазины стройматериалов потребуется QR-код или справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

Кроме того, в период с 30 октября по 7 ноября в Пензенской области запретили проведение физкультурных и спортивных, культурных мероприятий, театры, кинотеатры и концертные залы будут закрыты, а посетить музеи, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы и парикмахерские можно только при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном COVID-19.

Ранее в Москве и Московской области вступил в силу режим нерабочих дней, который продлится с 28 октября до 7 ноября включительно, сообщает RT.

