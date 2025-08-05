Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он здоров и намеренно повторяет это заявление, чтобы развеять слухи среди оппонентов. Соответствующее заявление он сделал во время совещания, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, отсутствие ежедневных публичных мероприятий не свидетельствует о проблемах в управлении. Он подчеркнул, что все направления работы в республике функционируют успешно, а системная деятельность не требует постоянного личного участия.

Кадыров опубликовал пост о переменах в себе

Заявление прозвучало на фоне периодически появляющихся сообщений об ухудшении его состояния. Кадырову 48 лет, и он, как и его окружение, не раз опровергал информацию об ухудшении своего здоровья.

В 2023 году глава региона опубликовал видеозапись прогулки по Грозному и тогда посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду от лжи», выйти на свежий воздух и «привести мысли в порядок», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЧечняЗдоровьеРамзан Кадыров

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