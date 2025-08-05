Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он здоров и намеренно повторяет это заявление, чтобы развеять слухи среди оппонентов. Соответствующее заявление он сделал во время совещания, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, отсутствие ежедневных публичных мероприятий не свидетельствует о проблемах в управлении. Он подчеркнул, что все направления работы в республике функционируют успешно, а системная деятельность не требует постоянного личного участия.