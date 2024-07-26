Кадыров: Youtube надо не замедлять, а запретить совсем
Youtube замедлять не надо, его надо запретить к «чертовой матери», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.
«Надо его не замедлять, а закрыть к чертовой матери, и будет нам всем легче», - отметил Кадыров.
Он также выразил мнение, что российские социальные сети плохо развиваются, так как все отечественные артисты, актеры и футболисты сидят на зарубежных площадках, тем самым их пропагандируя. Поэтому, чтобы иметь хороший прирост пользователей к отечественным ресурсам, необходимо по опыту Китая закрыть все иностранные соцсети в РФ.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с НСН заявил, что российским блогерам не грозит потеря денег от рекламы на YouTube из-за замедления его десктопных версий до 70%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru