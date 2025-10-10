Кадыров разыграет iPhone 17 среди проголосовавших за «Грозный-Сити» на купюре

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что среди участников Всероссийского голосования за символы на новой банкноте в 500 рублей будут разыграны новые iPhone 17.

ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей

По его словам, для участия в розыгрыше необходимо проголосовать за «Грозный-Сити» со всех платформ, на которых оно возможно. Также нужно опубликовать скриншоты, подтверждающие участие в голосовании.

«Всего несколько шагов отделяют каждого из вас от новенького телефона... Победитель будет определён рандомным способом», - написал Кадыров.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов исключил выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

