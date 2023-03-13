Кадыров рассказал Путину об отношении чеченцев к спецоперации

Он добавил, что жители Чечни поддерживают спецоперацию и считают необходимым достижения ее целей и задач, а бойцы выполняют все поставленные задачи.

Кадыров также поблагодарил Путина за помощь республике, и пообещал, что народ его «не подведет».

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН заявил, что Украина создала террористическую сеть в России и может попытаться применить химическое оружие.

