Кадыров рассказал Путину об отношении чеченцев к спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи президентом России Владимиром Путиным заявил, что его бойцы «нацелены действовать до победного конца» в зоне спецоперации на Украине.

СМИ сообщили о «невиданных» потерях среди украинских военных

Он добавил, что жители Чечни поддерживают спецоперацию и считают необходимым достижения ее целей и задач, а бойцы выполняют все поставленные задачи.

Кадыров также поблагодарил Путина за помощь республике, и пообещал, что народ его «не подведет».

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН заявил, что Украина создала террористическую сеть в России и может попытаться применить химическое оружие.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЧечняСпецоперацияРамзан Кадыров
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