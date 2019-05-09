Кадыров возмутился из-за приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал приговор, который вынес Пресненский суд Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает Газета.ру.
Он заявил, что имеет некоторые опасения по поводу длительного заключения футболистов. По мнению Кадырова, это обстоятельство может отразиться на качестве игры спортсменов, но отметил, что решение суда не ставит под сомнение.
По его словам, ситуация, которая произошла с Кокориным и Мамаевым может случиться с каждым. Глава Чеченской Республики также сообщил, что отечественному футболу все же нужно делать упор на своих спортсменов, а не на легионеров. По его словам, ситуация когда страна зависит от игры иностранцев, при этом обладает 150-миллионным населением – абсурдна, пишет RT.
Ранее приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эфире НСН прокомментировал федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.
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