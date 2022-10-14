Губернатор Подмосковья передал на фронт зимнюю экипировку
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился передать бойцам добровольческих батальонов дополнительные комплекты зимних вещей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Внимание и забота ребятам, которые сегодня нас защищают, — одна из главных наших задач. Мы стараемся обеспечить всем необходимым не только тех, кто сейчас проходит подготовку в мобилизационных центрах, но и уже прибывших на передовую. Снаряжение, амуниция, обмундирование — все это имеет важное значение», — прокомментировал Андрей Воробьев.
Бойцы получили более тысячи пар теплых сапог, 1,5 тысячи пар носков, 1,8 тысячи пар стелек, 1,5 тысячи футболок, нижнего и термобелья. Также в списке переданных вещей — тысяча упаковок с витаминами и 500 аптечек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что каждый мужчина, призванный в Подмосковье или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тысяч рублей
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