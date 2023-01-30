Кадыров пригрозил «карой» сжегшему Коран датскому провокатору

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жесткой отповедью в адрес ультраправого политика из Дании, который сжигает Коран в странах Европы.

«Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь», - предупредил Кадыров провокатора.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:МусульманеДанияКадыров
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