Кадыров пригрозил «карой» сжегшему Коран датскому провокатору
30 января 202313:53
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жесткой отповедью в адрес ультраправого политика из Дании, который сжигает Коран в странах Европы.
«Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь», - предупредил Кадыров провокатора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru