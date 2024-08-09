Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области «через 2-3 дня»
9 августа 202414:58
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Чечня сегодня».
«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», - сказал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские Су-34 ударили по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
Также в военном ведомстве указали, что за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 900 военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru