Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области «через 2-3 дня»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Чечня сегодня».

Ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера

«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские Су-34 ударили по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Также в военном ведомстве указали, что за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 900 военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьЧечняРамзан Кадыров

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