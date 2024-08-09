Ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера
9 августа 202411:19
Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России.
«В области установлен федеральный уровень реагирования», — отметили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что соответствующее решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Ранее в Курской области на фоне атак ВСУ был введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает «Свободная пресса». Власти региона приняли меры для ликвидации последствий захода противника на территорию области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru