Ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера

Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России.

СМИ: Ликвидированы ответственные за атаку на Курскую область генералы ВСУ

«В области установлен федеральный уровень реагирования», — отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что соответствующее решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее в Курской области на фоне атак ВСУ был введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает «Свободная пресса». Власти региона приняли меры для ликвидации последствий захода противника на территорию области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры