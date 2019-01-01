Кадыров ответил на слова Путина о предателях
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал президента России Владимира Путина в его мнении о предательстве. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
По его мнению, предательство Родины стоит в особом ряду преступлений, и должно быть наказано в самой суровой форме.
«Я уверен, что любые попытки создания в России некого подобия “пятой колонны”, кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать в качестве предательства и измены», — добавил Кадыров.
Ранее в интервью The Financial Times Владимир Путин назвал самым мерзким преступлением предательство, напоминает Ura.ru. Он также отметил, что инцидент в британском Солсбери, произошедший с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём, стал «недвусмысленным сигналом» тем, кто задумывается о предательстве российского государства.
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