Кадыров опроверг слухи об ухудшении его здоровья

Отмечается, что вопросы зачитывал министр информации региона Ахмед Дудаев. «Пока я живой и здоровый», — ответил Кадыров.

Глава Чечни также заявил о предстоящем отпуске в конце 2024 года. По словам чеченского лидера, это поможет ему определиться, какими проектами заняться и на что следует обратить внимание.

Ранее Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что решение президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году является «абсолютно правильным и необходимым».

