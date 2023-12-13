Кадыров опроверг слухи об ухудшении его здоровья
Чеченский лидер Рамзан Кадыров во время прямого эфира в своем Telegram-канале опроверг сведения об ухудшении его здоровья.
Отмечается, что вопросы зачитывал министр информации региона Ахмед Дудаев. «Пока я живой и здоровый», — ответил Кадыров.
Глава Чечни также заявил о предстоящем отпуске в конце 2024 года. По словам чеченского лидера, это поможет ему определиться, какими проектами заняться и на что следует обратить внимание.
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что решение президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году является «абсолютно правильным и необходимым».
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