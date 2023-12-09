Кадыров назвал «абсолютно правильным» решение Путина участвовать в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году является абсолютно правильным и необходимым».
По его словам, в Чеченской Республике «всецело поддерживают» решение главы государства, готовы «оказать всю необходимую помощь и поддержку»
«В нынешних условиях... нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость нашего государства, кроме Владимира Путина», - написал Кадыров.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru