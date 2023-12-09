Кадыров назвал «абсолютно правильным» решение Путина участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что решение президента РФ Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году является абсолютно правильным и необходимым».

В Белом доме оценили участие Путина в президентских выборах в 2024 году

По его словам, в Чеченской Республике «всецело поддерживают» решение главы государства, готовы «оказать всю необходимую помощь и поддержку»

«В нынешних условиях... нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость нашего государства, кроме Владимира Путина», - написал Кадыров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Владимира Путина участвовать в выборах говорит о любви к своей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Президентские ВыборыВыборы Президента РоссииВладимир ПутинРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры