Кадыров оказался самым богатым среди губернаторов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров занял лидирующую позицию по доходам среди руководителей всех российских регионов за 2020 год. Это стало понятно по итогам публикации их деклараций, которая завершилась сегодня.

Чеченский лидер заработал за прошлый год 381 миллион рублей. При этом, источники дохода не обозначены в декларации. В собственности у него значатся два земельных участка площадью 3668 квадратных метров и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2344 квадратных метра.

На втором месте в списке самых богатых губернаторов значится глава Марий Эл Александр Евстифеев. Его доход за прошлый год составил почти 85 миллионов рублей. Эти деньги были получены от продажи земельного участка, дома, бани, двух квартир, машино-места и гаража.