Кадыров оказался самым богатым среди губернаторов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров занял лидирующую позицию по доходам среди руководителей всех российских регионов за 2020 год. Это стало понятно по итогам публикации их деклараций, которая завершилась сегодня.

Чеченский лидер заработал за прошлый год 381 миллион рублей. При этом, источники дохода не обозначены в декларации. В собственности у него значатся два земельных участка площадью 3668 квадратных метров и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2344 квадратных метра.

На втором месте в списке самых богатых губернаторов значится глава Марий Эл Александр Евстифеев. Его доход за прошлый год составил почти 85 миллионов рублей. Эти деньги были получены от продажи земельного участка, дома, бани, двух квартир, машино-места и гаража.

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В число богатейших губернаторов также попали глава Московской области Андрей Воробьев (почти 80 миллионов рублей), руководитель Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 миллиона рублей) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30 миллионов рублей).

Меньше всех за 2020 год заработал глава Калмыкии Бату Хасиков - 1,2 млн рублей. Немногим более получил за тот же срок глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - 1,26 млн рублей.

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Среди членов семей губернаторов по итогам 2020 года максимальный доход указала супруга главы Брянской области Ольга Богомаз - 978 млн рублей, причём это в 200 раз больше дохода самого губернатора Александра Богомаза.

Жена главы Татарстана Гульсина Минниханова задекларировала 213,1 млн рублей. На третьем места оказалась вторая половина губернатора Томской области Сергея Жвачкина – её доходы подскочили за 12 месяцев 318 раз - до 140 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ДоходыГубернаторыКадыров
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