Мёртвый премиум. Первый генпрокурор России объяснил любовь губернаторов к часам

У арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева были изъяты около 500 миллионов рублей в разной валюте при официальном доходе в 5,2 миллиона рублей за 2019 год, а также коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet оценочной стоимости в пять миллионов рублей, и другие предметы. Следствие заподозрило, что часы премиум-класса могли быть взяткой от бизнесмена Бориса Шпигеля.

Изъятые у Белозерцева часы Breguet внешне очень похожи на часы, которые имелись в коллекции экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Он был осужден на 13 лет тюрьмы за коррупцию.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему именно часы столь часто фигурируют в коррупционных делах.