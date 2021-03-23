Мёртвый премиум. Первый генпрокурор России объяснил любовь губернаторов к часам

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, что главы российских регионов просто не умеют использовать незаконно нажитые доходы.

У арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева были изъяты около 500 миллионов рублей в разной валюте при официальном доходе в 5,2 миллиона рублей за 2019 год, а также коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet оценочной стоимости в пять миллионов рублей, и другие предметы. Следствие заподозрило, что часы премиум-класса могли быть взяткой от бизнесмена Бориса Шпигеля.

Изъятые у Белозерцева часы Breguet внешне очень похожи на часы, которые имелись в коллекции экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Он был осужден на 13 лет тюрьмы за коррупцию.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему именно часы столь часто фигурируют в коррупционных делах.

СМИ: При обыске у губернатора Белозерцева нашли около 500 млн рублей
«Часы как предмет взятки много места не занимают, а их истинную цену знают не все. Выявленные средства губернаторов говорят о том, что у губернаторов нет возможностей или бизнес-навыков использовать полученные незаконные доходы, а они в этом случае уже признаны судом таковыми, куда-то эти деньги приспособить. Они просто лежат мёртвым грузом и хранятся до очередного обыска. Вот они и овеществляют эти неблаговидные доходы в дорогих часах или ювелирных изделиях, а в основном – просто в купюрах», - сказал он.

К слову, сам Белозерцев во вторник сообщил членам ОНК, что хотел вернуть Шпигелю подаренные часы, как только узнал их стоимость, однако не успел из-за пандемии. Из опыта прошлых таких дел можно ожидать, что прокурор по делу Белозерцева подаст иск и потребует обратить эти часы и другие ценности в доход государства, объяснил Степанков.

«Так, часы по этому делу приобщат к нему, они войдут в сумму незаконного полученного дохода, если суд решит изъять это в доход государства еще до решения суда по делу самого Белозерцева, то проведут аукцион через судебных приставов, а средства обратят в доход казны», - заключил бывший генпрокурор.

Ранее Белозерцеву было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве и Басманный суд Москвы арестовал его до 20 мая. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей, «занесли» более 31 миллиона рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.

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ФОТО:pnzreg.ru
ТЕГИ:ОбыскиВзяткиГубернаторПензенская Область
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