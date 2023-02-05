Кадыров объяснил назначение родственников на высокие должности

«Различные «политологи» и «эксперты» (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих», — написал он.

По словам Кадырова, «если слушать страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тыс. служащих в регионе несколько его близких родственников».

«И не забывайте про то, о чем я говорил неоднократно: с моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю», — написал Кадыров.

Политик подчеркнул, что для него важны результат от проделанной работы и самоотдача.

Ранее глава Чечни назначил бизнесмена Артема Чайку, сына полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, советником главы республики. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

