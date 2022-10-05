Кадыров в день рождения получил сертификат о мировом рекорде по числу санкций

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству личных санкций, когда-либо вводившихся в отношении человека в мире. Сертификат о таком достижении ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Акция состоялась на торжественном мероприятии, посвящённого Дню города столицы республики.

Грозному исполнилось 204 года (крепость Грозная была заложена 22 июня 1818 года). Сегодня же Кадыров отмечает своё 46-летие. Коненко уточнил, что рекорд главы республики составляет 15 ограничительных мер на человека.

Кроме того, зарегистрирован мировой рекорд в отношении Кадырова о наибольшем числе санкций на одного гражданина вместе с его родственниками и приближёнными. Как отметил глава Чечни, под ограничения он попадает из-за того, что «защищает ислам, традиции и обычаи, безопасность государства».

Ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему президентов РФ воинского звания генерал-полковник (генерал-лейтенантом он стал в марте). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», произошло это через несколько дней после того, как глава Чечни жёстко раскритиковал другого генерал-полковника – Александра Лапина.

