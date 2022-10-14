Кадыров назначил своим советником сына полпреда Чайки

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил бизнесмена Артема Чайку, сына полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, советником главы республики. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника

«Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником Главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что Чайка будет координировать деятельность общественных организаций, реализующих гуманитарные и социально-экономические проекты, и непосредственно участвовать в ней, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:НазначениеЧечняРамзан Кадыров
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