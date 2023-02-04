Кадыров обратился к покойному отцу

«Отец... Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой ещё тогда, когда ты озвучил правду. Она была закончена тобой, когда ты первый смело выступил против фальшивых идеологов», - отметил Рамзан Кадыров.

По мнению главы Чечни, действия его отца являются великой заслугой перед страной. Ахмат Кадыров оставит «путь», чтобы «сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными».

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, произошедшего в Грозном на стадионе «Динамо». Трибуна, на которой находился президент Чечни, была взорвана. Ответственность за организацию теракта взял на себя Шамиль Басаев.





