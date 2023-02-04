Кадыров обратился к покойному отцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в Telegram-канале обращение к своему отцу, первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Также действующий глава республики прикрепил видео с отцом, к котором Кадыров-старший обещает закончить войну в Чечне.
«Отец... Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой ещё тогда, когда ты озвучил правду. Она была закончена тобой, когда ты первый смело выступил против фальшивых идеологов», - отметил Рамзан Кадыров.
По мнению главы Чечни, действия его отца являются великой заслугой перед страной. Ахмат Кадыров оставит «путь», чтобы «сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными».
Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, произошедшего в Грозном на стадионе «Динамо». Трибуна, на которой находился президент Чечни, была взорвана. Ответственность за организацию теракта взял на себя Шамиль Басаев.
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