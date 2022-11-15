Кадыров назвал условия окончания спецоперации

Кадыров отметил, что пока данные условия не выполнены, ни о каких переговорах речи идти не может. При этом чеченский лидер подчеркнул, что в случае окончания спецоперации без соблюдения этих условий добровольцы из Чеченской Республики во главе с самим Кадыров отомстят украинским преступникам.

Ранее стало известно об исключении Кадырова из санкционного списка США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

