Кадыров назвал условия окончания спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров обозначил условия для завершения спецоперации. Это признание российскими территориями ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя, а также выдача преступников, с чьей подачи происходило истребление русскоязычного населения, либо официальный суд над ними. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что пока данные условия не выполнены, ни о каких переговорах речи идти не может. При этом чеченский лидер подчеркнул, что в случае окончания спецоперации без соблюдения этих условий добровольцы из Чеченской Республики во главе с самим Кадыров отомстят украинским преступникам.
Ранее стало известно об исключении Кадырова из санкционного списка США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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