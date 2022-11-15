Кадыров назвал условия окончания спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров обозначил условия для завершения спецоперации. Это признание российскими территориями ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя, а также выдача преступников, с чьей подачи происходило истребление русскоязычного населения, либо официальный суд над ними. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО

Кадыров отметил, что пока данные условия не выполнены, ни о каких переговорах речи идти не может. При этом чеченский лидер подчеркнул, что в случае окончания спецоперации без соблюдения этих условий добровольцы из Чеченской Республики во главе с самим Кадыров отомстят украинским преступникам.

Ранее стало известно об исключении Кадырова из санкционного списка США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
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