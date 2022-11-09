Суровикин: российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях
Командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По его словам, в целом обстановка стабилизирована, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, возможности группировки войск РФ значительно возросли.
«За счёт мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», - сказал командующий.
Ранее Суровикин отметил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru