Суровикин: российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях

Командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По его словам, в целом обстановка стабилизирована, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, возможности группировки войск РФ значительно возросли.

«За счёт мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», - сказал командующий.

Ранее Суровикин отметил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны РФ
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