Суровикин: российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях

По его словам, в целом обстановка стабилизирована, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, возможности группировки войск РФ значительно возросли.

«За счёт мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», - сказал командующий.

Ранее Суровикин отметил, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».