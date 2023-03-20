Кадыров назвал главное событие в истории Чечни

Принятие конституции Чечни разделило жизнь республики на «до и после», это событие занимает первое место по важности для региона, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что решение о проведении референдума было встречено для многих людей было сомнительно, однако его результат «развеял все противоречия».

Кадыров также добавил, что голосование подтолкнуло чеченский народ против террористов, и ускорило закат «преступной эры» в регионе.

Ранее глава Чечни огорчил тех, кто тешил себя надеждой о его «неизлечимой болезни».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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