Кадыров назвал главное событие в истории Чечни

Он отметил, что решение о проведении референдума было встречено для многих людей было сомнительно, однако его результат «развеял все противоречия».

Кадыров также добавил, что голосование подтолкнуло чеченский народ против террористов, и ускорило закат «преступной эры» в регионе.

Ранее глава Чечни огорчил тех, кто тешил себя надеждой о его «неизлечимой болезни».

