Кадыров назвал главное событие в истории Чечни
Принятие конституции Чечни разделило жизнь республики на «до и после», это событие занимает первое место по важности для региона, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что решение о проведении референдума было встречено для многих людей было сомнительно, однако его результат «развеял все противоречия».
Кадыров также добавил, что голосование подтолкнуло чеченский народ против террористов, и ускорило закат «преступной эры» в регионе.
Ранее глава Чечни огорчил тех, кто тешил себя надеждой о его «неизлечимой болезни».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Суд на Украине конфисковал активы, якобы принадлежащие Ротенбергам
- Фильм о летчике-герое Юсупове возглавил российский кинопрокат
- Куклачев рассказал, как заработать на пенсии
- Пушилин признался, что визит Путина в Мариуполь стал неожиданным
- Банк Индонезии полностью откажется от Visa и Mastercard
- СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов
- СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына
- Кадыров назвал главное событие в истории Чечни
- Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски
- Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru