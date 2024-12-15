Кадыров: Беспилотник ВСУ упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный»

В Чечне один украинский беспилотник упал на территорию ОМОНа «АХМАТ-Грозный» управления Росгвардии по республике. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.