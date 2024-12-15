Кадыров: Беспилотник ВСУ упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный»
В Чечне один украинский беспилотник упал на территорию ОМОНа «АХМАТ-Грозный» управления Росгвардии по республике. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия», - сказал политик.
Утром 15 декабря ВСУ атаковали Чеченскую республику тремя беспилотниками, два из которых удалось ликвидировать российским системам ПВО. Это уже не первая атака киевского режима на столицу Чечни за текущую неделю. Так, 12 декабря украинские беспилотники были сбиты над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном. Тогда от атаки ВСУ пострадали четыре бойца караула.
Ранее Рамзан Кадыров пообещал отомстить после удара дрона ВСУ по Грозному, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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