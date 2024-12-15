Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29

Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, за сутки российским военным также удалось ликвидировать восемь американских реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 116 беспилотников.

Помощь Запада: Украина признала применение иностранного оружия сбитым под Херсоном летчиком

14 декабря в Херсонской области российские средства ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ. Позже украинская сторона призналась, что пилот воздушного судна пользовался иностранными средствами поражения.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Николая Дупешко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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