Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29
Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, за сутки российским военным также удалось ликвидировать восемь американских реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 116 беспилотников.
14 декабря в Херсонской области российские средства ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ. Позже украинская сторона призналась, что пилот воздушного судна пользовался иностранными средствами поражения.
Ранее российский военкор Евгений Поддубный сообщил о ликвидации майора ВСУ Николая Дупешко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru