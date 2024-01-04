«Родители и пенсии»: Депутат Нилов рассказал о главных социальных законопроектах 2024 года

Отдельный большой блок законопроектов касается пенсионеров, подчеркнул Нилов.

«У нас много законопроектов, которые касаются пенсионной тематики – вопрос возврата индексации пенсий работающих пенсионеров. Хотим уравнять пожарных и спасателей в пенсионных правах. Открыт вопрос о сохранении повышенной фиксированной выплаты для пенсионеров из сел при назначении пенсий вне сельской местности», - рассказал депутат.

По его словам, депутаты также рассмотрят законопроекты, которые будут соответствовать изменениям трудового законодательства.

«В следующем году мы обязательно будем смотреть отчет о расходовании средств бюджета Социального фонда за 2023 год. Далее уже летом начнется процесс по подготовке бюджета на следующий год – на 2025 год, рассмотрим и МРОТ, и тарифы. Трудовое законодательство постоянно совершенствуется, рассматриваем законопроекты по этой теме», - заметил собеседник НСН.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что многие законопроекты, которые касаются рынка труда, еще не внесены на рассмотрение, работа только началась.

«Мы будем дальше работать над теми поручениями, которые поступили от президента РФ по итогам проведения прямой линии. Необходимо будет продолжить работу по обеспечению всеми преференциями и льготами участников спецоперации. В 2024 году нам предстоит проанализировать ситуацию на рынке труда, принять необходимые меры по обеспечению профессионального обучения. Нам важно снизить барьеры на рынке труда, чтобы не допустить кадрового дефицита. Все эти законопроекты еще не внесены, работа только начинается», - добавила она в разговоре с НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, какие новшества ждут студентов в 2024 году. По его словам, профильный комитет сейчас активно работает над поэтапным повышением стипендий и планирует окончательно уходить от Болонской системы.

