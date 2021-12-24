Кабмин выделит 5 млрд рублей на обновление сельских отделений «Почты России»

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что износ половины отделений «Почты России», расположенных в селах и в труднодоступной местности, превышает 50%, сообщает пресс-служба кабмина.

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По его словам, всего в стране 25 160 таких пунктов, и по поручению президента Владимира Путина, все их необходимо модернизировать в течение трёх лет.

«Решать эту задачу станем поэтапно. На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1 200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин добавил, что выделенные средства пойдут, в том числе, на оснащение отделений новой мебелью и оборудованием.

Ранее премьер-министр заявил, что правительство направит 84 российским регионам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог.

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