Кабмин выделит 5 млрд рублей на обновление сельских отделений «Почты России»

По его словам, всего в стране 25 160 таких пунктов, и по поручению президента Владимира Путина, все их необходимо модернизировать в течение трёх лет.

«Решать эту задачу станем поэтапно. На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1 200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин добавил, что выделенные средства пойдут, в том числе, на оснащение отделений новой мебелью и оборудованием.

Ранее премьер-министр заявил, что правительство направит 84 российским регионам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог.

