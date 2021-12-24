Кабмин выделит 5 млрд рублей на обновление сельских отделений «Почты России»
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что износ половины отделений «Почты России», расположенных в селах и в труднодоступной местности, превышает 50%, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, всего в стране 25 160 таких пунктов, и по поручению президента Владимира Путина, все их необходимо модернизировать в течение трёх лет.
«Решать эту задачу станем поэтапно. На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1 200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние», - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин добавил, что выделенные средства пойдут, в том числе, на оснащение отделений новой мебелью и оборудованием.
Ранее премьер-министр заявил, что правительство направит 84 российским регионам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Кабмин выделит 5 млрд рублей на обновление сельских отделений «Почты России»
- Самолет из Саратова после сигнала тревоги приземлился в «Домодедово»
- СМИ: самолёт Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги
- Фигуристы Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России
- Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Санкт-Петербурге
- Стало известно, какую еду россияне заказывают перед Новым годом
- Осуждённые за кражу сбежали из колонии в Волгоградской области
- Дело о махинациях с квартирами семьи Баталова передано в суд
- Путин поручил заняться решением проблем, озвученных на пресс-конференции
- Суд Петербурга оставил в колонии оккультисток-мошенниц из «Ордена Пути»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru