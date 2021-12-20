Регионы получат еще 100 млрд рублей на развитие дорог

Правительство направит 84 российским регионам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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По словам главы кабмина, средства будут выделены в ближайшие 2 года.

В феврале Мишустин распорядился направить 100 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог в 69 регионах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее стало известно, что правительство дополнительно выделило более 1 млрд рублей на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:РегионыДорогиПравительство РоссииМихаил Мишустин
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