Регионы получат еще 100 млрд рублей на развитие дорог
Правительство направит 84 российским регионам дополнительно 100 млрд рублей на развитие дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По словам главы кабмина, средства будут выделены в ближайшие 2 года.
В феврале Мишустин распорядился направить 100 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автодорог в 69 регионах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее стало известно, что правительство дополнительно выделило более 1 млрд рублей на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
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