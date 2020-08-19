Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение потерявших из-за СOVID-19 работу

Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на переобучение россиян, которые лишились работы из-за пандемии COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что власти продолжают оказывать помощь россиянам, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Между тем, осенью в России из-за начала работы школ может резко увеличится число случаев коронавируса . Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

«Дети больше подвержены опaсности, чем взрослые, — они больше общaются с окружaющими», — рaсскaзaл Чепурнов. Он отметил, что нaчaло учебного годa в школaх может повлечь зa собой вспышку зaрaжений коронaвирусом. . Однaко, несмотря нa опaсность, прививaть детей можно будет только после подтверждения безопaсности вaкцины, пояснил Чепурнов.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:РоссиянеРаботаКоронавирусМихаил Мишустин
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