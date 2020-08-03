Медведев хочет усложнить выдачу права на работу мигрантам

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность усложнения порядка предоставления права на работу для трудовых мигрантов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом он не конкретизировал, какого рода меры предполагаются.

Медведев констатировал, что без работы оказались около половины всех гастарбайтеров, которые не успели выехать из России в результате ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, в частности, закрытии границ. Зампредсовбеза опасается, что это может поспособствовать росту криминала среди них, передает Ura.ru.

Экс-глава правительства также призвал сделать всё, чтобы не допустить всплеска преступности и насилия на фоне эпидемии по сценарию США. С начала лета в Америке проходят массовые акции протеста и беспорядки, поводом для которых изначально стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицией.

Как отмечает РИА ФАН, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с жёсткой критикой в адрес властей штатов и муниципалитетов, которые не делают всё необходимое для пресечения беспорядков.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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