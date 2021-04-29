Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Правительство РФ одобрило выделение Минфину средств на дополнительные социальные выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом. Об этом говорится на сайте кабмина.

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Также правительство одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам в соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Согласно документу, при наступлении страхового случая медики смогут получить страховку в полном объеме из Фонда социального страхования.

В России за последние сутки выявили еще 9284 новых случая заболевания COVID, передает РЕН ТВ. Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве выросло на 74% по сравнению с 28 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ПандемияВыплатыМедики
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