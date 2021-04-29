Кабмин выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Также правительство одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам в соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Согласно документу, при наступлении страхового случая медики смогут получить страховку в полном объеме из Фонда социального страхования.

В России за последние сутки выявили еще 9284 новых случая заболевания COVID, передает РЕН ТВ. Число заболевших коронавирусом за сутки в Москве выросло на 74% по сравнению с 28 апреля.

