Соцопрос: Более трети россиян не готовы делать прививку от COVID-19
Большинство россиян (70%) считают, что предотвратить распространение коронавируса позволит вакцинация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
К массовой вакцинации положительно относятся 65% граждан, отрицательно - 17%. При этом 20% опрошенных вовсе сомневаются в эффективности вакцинации против коронавируса.
Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что каждый десятый россиянин старше 18 лет (11%) уже сделал прививку от COVID-19. Почти половина опрошенных (46%) точно или «скорее» готовы привиться российской вакциной, а более трети респондентов (39%) заявили, что делать укол не готовы.
Ранее Минздрав Хабаровского края объявил о специальной акции, которая приурочена к празднику Великой Пасхи, сообщает Ura.ru. В её рамках с 29 по 30 апреля пенсионерам за вакцинацию от коронавируса будут дарить десяток яиц.
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