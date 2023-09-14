Кабмин внес в Госдуму проект о дезинфекции машин при въезде в РФ
14 сентября 202320:37
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о дезинфекции въезжающих на территорию РФ автомобилей. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Предлагается внести изменения в статью 14 закона «О ветеринарии». Целью названо предотвращение заноса в РФ заразных болезней животных из других стран.
В случае принятия инициативы Россельхознадзор с 2025 года получит полномочия по дезинфекции въезжающих автомобилей.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru