Кабмин внес в Госдуму проект о дезинфекции машин при въезде в РФ

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о дезинфекции въезжающих на территорию РФ автомобилей. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Роспотребнадзор: риска завоза чумы из Монголии в Россию нет

Предлагается внести изменения в статью 14 закона «О ветеринарии». Целью названо предотвращение заноса в РФ заразных болезней животных из других стран.

В случае принятия инициативы Россельхознадзор с 2025 года получит полномочия по дезинфекции въезжающих автомобилей.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Китая.

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ФОТО: РИА Новости
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