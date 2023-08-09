Роспотребнадзор: риска завоза чумы из Монголии в Россию нет

Россиянам не стоит опасаться возможности завоза в страну чумы из Монголии, заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».

Вспышка чумы в Монголии. Как не допустить в России

В ведомстве подчеркнули, что в России существует необходимый комплекс профилактических мер, кроме того, сотрудники Роспотребнадзора сотрудничают в этом вопросе с коллегами из Монголии, где был зарегистрирован случай заболевания в Улан-Баторе.

«В настоящее время пациент, который заразился, съев мясо сурка из зоны инфицирования, полностью изолирован», -уточнили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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