Кабмин утвердил правила маркировки звонков от компаний

В частности, при звонке с бизнес-номеров на экране смартфона должно отображаться наименование организации или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова, например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи».

«Это лишает мошенников их главного инструмента – анонимности – и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки», - указал Григоренко.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Григоренко заявил, что во второй пакет мер по противодействию мошенникам планируется включить самозапрет на международные звонки, сообщает RT.

