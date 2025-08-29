Кабмин утвердил правила маркировки звонков от компаний
Правительство России утвердило правила маркировки звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
В частности, при звонке с бизнес-номеров на экране смартфона должно отображаться наименование организации или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова, например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи».
«Это лишает мошенников их главного инструмента – анонимности – и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки», - указал Григоренко.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее Григоренко заявил, что во второй пакет мер по противодействию мошенникам планируется включить самозапрет на международные звонки, сообщает RT.
