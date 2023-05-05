Кабмин утвердил концепцию информационной безопасности детей

В дальнейшем такие сведения, в частности, могут быть задействованы при шантаже, для вовлечения несовершеннолетних в деструктивные организации.

Как передает RT, среди предложенных мер – введение в средних учебных заведениях уроков информационной безопасности и цифровой грамотности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой проводить в школах хотя бы раз в неделю уроки на свежем воздухе.

