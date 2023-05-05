Кабмин утвердил концепцию информационной безопасности детей
Правительство России утвердило концепцию информационной безопасности детей. Объявление о соответствующем решении появилось на сайте кабинета министров.
Как говорится в пояснении, основная цель документа— защитить несовершеннолетних от информационных угроз и рисков в цифровой среде современного мира. Подчёркивается, что в глобальной сети дети могут столкнуться, например, со злоумышленниками такого рода, которые под личиной сверстников могут расспрашивать о личных данных жертвы и его родственников.
В дальнейшем такие сведения, в частности, могут быть задействованы при шантаже, для вовлечения несовершеннолетних в деструктивные организации.
Как передает RT, среди предложенных мер – введение в средних учебных заведениях уроков информационной безопасности и цифровой грамотности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой проводить в школах хотя бы раз в неделю уроки на свежем воздухе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- СМИ: Послы ЕС обсудят новые антироссийские санкции 10 мая
- Режим ЧС введён в лесах Свердловской области из-за пожаров
- Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» выходит из Артемовска
- Орбан: В украинском конфликте не может быть победителей
- СМИ сообщили о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов
- Пожар в заповеднике «Бастак» в ЕАО охватил 2700 га. Видео
- Курс доллара упал ниже 77 рублей
- СМИ: В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик
- Кабмин утвердил концепцию информационной безопасности детей
- Каршеринг в центре Москвы не будет работать до 10 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru