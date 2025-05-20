Сбой произошел в ЕМИАС, СБИС и системе «Честный знак»

Реестр неплательщиков алиментов заработает в 2025 году На российских дорогах установят знаки, обозначающие участки для тестирования беспилотных авто Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов стал сенатором Национальная валюта к лету будет стоить не менее 100 рублей за доллар В районе Якутии ввели режим ЧС из-за паводков