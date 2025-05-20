Сбой произошел в ЕМИАС, СБИС и системе «Честный знак»
20 мая 202511:54
Масштабный сбой ряда сервисов зафиксирован в России, свидетельствуют данные портала Downdetector.
В частности, известно о проблемах с работой Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), Федеральной налоговой службы, системы «Честный знак», сервиса «Госключ». Пользователи заявляют о проблемах с доступом.
Кроме того, сбой произошел в системе электронного документооборота СБИС. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на компанию, сервисы СБИС подверглись DDos-атаке.
Ранее в России произошли сбои в работе мессенджера Telegram.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru