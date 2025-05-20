Сбой произошел в ЕМИАС, СБИС и системе «Честный знак»

Масштабный сбой ряда сервисов зафиксирован в России, свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, известно о проблемах с работой Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), Федеральной налоговой службы, системы «Честный знак», сервиса «Госключ». Пользователи заявляют о проблемах с доступом.

Кроме того, сбой произошел в системе электронного документооборота СБИС. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на компанию, сервисы СБИС подверглись DDos-атаке.

Ранее в России произошли сбои в работе мессенджера Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
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