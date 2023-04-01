Кабмин: в России с 2024 года исключат зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Правительство исключит зону отчуждения Чернобыльской АЭС на территории РФ с 1 января 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В зону отчуждения на территории России входит четыре поселка в Брянской области.

Также с 25 до 11 сократится количество населенных пунктов, включенных в зону радиационного заражения.

России придется модернизировать Запорожскую атомную станцию. Пять энергоблоков АЭС выработали своей ресурс, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:Правительство РоссииЧернобыльская АЭС

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