Дети от 3 до 7 лет получат новые пособия

Правительство РФ одобрило выделение субсидий регионам на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Правительство РФ упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Источников средств для формирования региональных субсидий в 2020 году станет резервный фонд.

Ежемесячные детские пособия предназначены для малоимущих семей, в которых подушевой доход ниже прожиточного минимума.

Напомним, ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет введены указом президента России Владимира Путина для семей с низким доходом с 1 июня.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не говорит о затяжном характере кризиса в России.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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