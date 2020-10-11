Дети от 3 до 7 лет получат новые пособия
Правительство РФ одобрило выделение субсидий регионам на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Источников средств для формирования региональных субсидий в 2020 году станет резервный фонд.
Ежемесячные детские пособия предназначены для малоимущих семей, в которых подушевой доход ниже прожиточного минимума.
Напомним, ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет введены указом президента России Владимира Путина для семей с низким доходом с 1 июня.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не говорит о затяжном характере кризиса в России.
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