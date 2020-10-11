Дети от 3 до 7 лет получат новые пособия

Источников средств для формирования региональных субсидий в 2020 году станет резервный фонд.

Ежемесячные детские пособия предназначены для малоимущих семей, в которых подушевой доход ниже прожиточного минимума.

Напомним, ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет введены указом президента России Владимира Путина для семей с низким доходом с 1 июня.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не говорит о затяжном характере кризиса в России.