Правительство РФ упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Правительство России сократило количество документов для оформления пособий на детей от 3 до 7 лет. С ноября 2020 года исчезнет необходимость предоставлять сведения об алиментах, сообщается на сайте кабмина.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет... Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — цитирует Газета.ru официальное сообщение.

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Известно, что соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. С ноября данные об алиментах госорганы будут получать самостоятельно.

Напомним, ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет введены указом президента России Владимира Путина для семей с низким доходом с 1 июня.

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ФОТО: Студентки с детьми. Фото с сайта bumate.ru
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