Правительство РФ упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Правительство России сократило количество документов для оформления пособий на детей от 3 до 7 лет. С ноября 2020 года исчезнет необходимость предоставлять сведения об алиментах, сообщается на сайте кабмина.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет... Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — цитирует Газета.ru официальное сообщение.