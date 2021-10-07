Кабмин России экспериментирует с размещением цифровых документов об образовании

Кабмин России принял решение о проведении эксперимента по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете на портале госуслуг, сообщают «Известия».

Стало известно число верифицированных пользователей сайта «Госуслуги»

Эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» будет проходить с 11 октября по 31 декабря. Документы будут размещены в личном кабинете гражданина.

По данным российского правительства, эксперимент будет проведен с целью «создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».

В рамках эксперимента цифровые документы не будут обладать юридической силой и по его окончании будут удаляться из реестра.

Как заявила ранее замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев, министерство совместно с Минцифрой и «Аэрофлотом» работают над запуском продаж льготных авиабилетов через портал «Госуслуги».

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