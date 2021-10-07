Кабмин России экспериментирует с размещением цифровых документов об образовании
Кабмин России принял решение о проведении эксперимента по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете на портале госуслуг, сообщают «Известия».
Эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» будет проходить с 11 октября по 31 декабря. Документы будут размещены в личном кабинете гражданина.
По данным российского правительства, эксперимент будет проведен с целью «создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».
В рамках эксперимента цифровые документы не будут обладать юридической силой и по его окончании будут удаляться из реестра.
Как заявила ранее замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев, министерство совместно с Минцифрой и «Аэрофлотом» работают над запуском продаж льготных авиабилетов через портал «Госуслуги».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Кабмин России экспериментирует с размещением цифровых документов об образовании
- СК не будет заводить дело на открывшего аварийный люк самолета пассажира
- В Воронежской и Вологодской областях введена обязательная вакцинация от коронавируса
- Трамп предрек столкновение США с Китаем из-за слабости демократов
- Псаки: Формат и дата встречи Байдена и Си Цзиньпина прорабатываются
- В Самарской области два человека погибли в ДТП с автобусом
- В Канаде ввели обязательную вакцинацию для госслужащих
- Глушаков покинул расположение сборной России
- Дом Романовых: почетный караул на венчании императорского потомка был согласован
- Суд продлил арест блогеру Хованскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru