Кабмин России экспериментирует с размещением цифровых документов об образовании

Эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» будет проходить с 11 октября по 31 декабря. Документы будут размещены в личном кабинете гражданина.

По данным российского правительства, эксперимент будет проведен с целью «создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».

В рамках эксперимента цифровые документы не будут обладать юридической силой и по его окончании будут удаляться из реестра.

Как заявила ранее замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев, министерство совместно с Минцифрой и «Аэрофлотом» работают над запуском продаж льготных авиабилетов через портал «Госуслуги».

