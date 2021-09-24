Стало известно, когда льготные авиабилеты начнут продавать через госуслуги

Замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев заявил, что министерство совместно с Минцифрой и «Аэрофлотом» работают над запуском продаж льготных авиабилетов через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС.

Чиновник выразил надежду, что такая возможность появится у граждан РФ уже в 2022 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми, которые позволят путешествовать со скидкой по 46 межрегиональным маршрутам, сообщает RT.

