Стало известно число верифицированных пользователей сайта «Госуслуги»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что число верифицированных пользователей портала «Госуслуги» превысило 85 миллионов, сообщает РИА Новости.
В своём обращении к участникам международного форума «Казань Digital Week - 2021» он отметил, что за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний увеличилось почти до 15 тысяч, а продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО) стало больше в два раза.
Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали пользователям сайта «Госуслуги» использовать для защиты от мошенников двухфакторную аутентификацию, сообщает Ura.ru.
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