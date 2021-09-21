Стало известно число верифицированных пользователей сайта «Госуслуги»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что число верифицированных пользователей портала «Госуслуги» превысило 85 миллионов, сообщает РИА Новости.

В своём обращении к участникам международного форума «Казань Digital Week - 2021» он отметил, что за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний увеличилось почти до 15 тысяч, а продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО) стало больше в два раза.

Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали пользователям сайта «Госуслуги» использовать для защиты от мошенников двухфакторную аутентификацию, сообщает Ura.ru.

