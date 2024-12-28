Кабмин РФ запретил звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками
Кабинет министров России провел оптимизацию списка лицензий на оказание услуг связи с целью противодействия телефонному мошенничеству. Из перечня удалена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.
Разъяснения опубликованы на официальном портале правительства. Как говорится в пояснении, исключенная лицензия позволяла посредством интернета выходить на связь с человеком, который использует стационарную телефонную или мобильную сети связи.
Нередко такого рода технологиями пользовались злоумышленники, так как это давало возможность подменять номера. Теперь возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи признана недопустимой.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в кабмине заявили, что данное решение не повлияет на обычных пользователей. Граждане для использования голосовой связи в мессенджерах применяют специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru