Кабмин РФ запретил звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками

Кабинет министров России провел оптимизацию списка лицензий на оказание услуг связи с целью противодействия телефонному мошенничеству. Из перечня удалена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

Разъяснения опубликованы на официальном портале правительства. Как говорится в пояснении, исключенная лицензия позволяла посредством интернета выходить на связь с человеком, который использует стационарную телефонную или мобильную сети связи.

«Легко обойти»: Запрет на звонки в мессенджерах не спасет от мошенников

Нередко такого рода технологиями пользовались злоумышленники, так как это давало возможность подменять номера. Теперь возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи признана недопустимой.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в кабмине заявили, что данное решение не повлияет на обычных пользователей. Граждане для использования голосовой связи в мессенджерах применяют специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПравительствоМобильные ТелефоныМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры