Кабмин РФ выделил деньги на выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Кабмин России одобрил выделение средств Министерству финансов на дополнительные страховые выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Правительство выделит более 49 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим больных с COVID-19

Единовременные страховые выплаты, в соответствии с документом, положены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям автомобилей скорой помощи, работающим с больными коронавирусом, уточняет Газета.ru.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.

Документ подготовлен в соответствии с указом президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Ранее стало известно, что медики с начала пандемии получили свыше 188 млрд руб. за борьбу с COVID-19.



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ФОТО: РИА Новости
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