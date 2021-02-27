Кабмин РФ выделил деньги на выплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Кабмин России одобрил выделение средств Министерству финансов на дополнительные страховые выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Единовременные страховые выплаты, в соответствии с документом, положены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям автомобилей скорой помощи, работающим с больными коронавирусом, уточняет Газета.ru.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.
Документ подготовлен в соответствии с указом президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».
Ранее стало известно, что медики с начала пандемии получили свыше 188 млрд руб. за борьбу с COVID-19.
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