Кабмин разрешил иностранцам самим уведомлять о прибытии в РФ

Иностранцы смогут самостоятельно ставить в известность органы внутренних дел о прибытии в РФ. Ранее это делала принимающая сторона.

Уведомить о прибытии можно будет с помощью портала «Госуслуги» или через территориальный орган Министерства внутренних дел.

Петиция к правительству России с требованием ужесточить трудовое законодательство для мигрантов набрала 100 573 голосов. Авторы инициативы предложили ограничить сферы деятельности для иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

