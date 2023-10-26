Кабмин разрешил иностранцам самим уведомлять о прибытии в РФ

Правительство России разрешило иностранным гражданам и лицам без гражданства самим уведомлять о прибытии на территорию РФ. Постановление вступило в силу в четверг, 26 октября, пишет ТАСС.

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Иностранцы смогут самостоятельно ставить в известность органы внутренних дел о прибытии в РФ. Ранее это делала принимающая сторона.

Уведомить о прибытии можно будет с помощью портала «Госуслуги» или через территориальный орган Министерства внутренних дел.

Петиция к правительству России с требованием ужесточить трудовое законодательство для мигрантов набрала 100 573 голосов. Авторы инициативы предложили ограничить сферы деятельности для иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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