Патриарх Кирилл заявил, что россияне могут «потерять страну» из-за мигрантов
Риск «потерять страну» появляется у россиян из-за наплыва мигрантов, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече со студентами МПГУ.
«Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что ... они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — цитирует патриарха «Интерфакс».
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «стремление заполучить дешевую рабочую силу» не должно привлекать большое количество людей другой культуры и веры, которые часто не знают русский язык и не имеют уважения к России и ее народу.
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