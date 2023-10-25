Патриарх Кирилл заявил, что россияне могут «потерять страну» из-за мигрантов

«Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что ... они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — цитирует патриарха «Интерфакс».

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «стремление заполучить дешевую рабочую силу» не должно привлекать большое количество людей другой культуры и веры, которые часто не знают русский язык и не имеют уважения к России и ее народу.

