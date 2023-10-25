Патриарх Кирилл заявил, что россияне могут «потерять страну» из-за мигрантов

Риск «потерять страну» появляется у россиян из-за наплыва мигрантов, заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече со студентами МПГУ.

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«Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что ... они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — цитирует патриарха «Интерфакс».

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «стремление заполучить дешевую рабочую силу» не должно привлекать большое количество людей другой культуры и веры, которые часто не знают русский язык и не имеют уважения к России и ее народу.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МигрантыРоссияПатриарх Кирилл

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